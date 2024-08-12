Son dakika | Siber suçlara karşı Siberağ operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltında

12 Ağustos 2024 08:24 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:33

Türkiye, her alanda olduğu siber suçlarla karşı mücadelesinde de başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 farklı ilde “Siberağ-5” operasyonları düzenlendi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre şüphelilerden ilk etapta 20'si tutuklanırken, 24'ü ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, SIM kart, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.