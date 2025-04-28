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 | Murat Makas

Son dakika | Siber suçlara yönelik 68 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu

Son dakika haberi: Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 68 ilde dev operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 20 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin açıklama yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 09:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli toplam 68 ilde siber suçlara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "8 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı." dedi.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI VERDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonun detaylarını şu şekilde anlattı:

Şüphelilerden; 20’si tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden “düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi.

TAM 68 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1916740864610627921

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