Son dakika | Siirt Belediyesi için kayyum kararı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

29 Ocak 2025 07:36 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:40

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi. Belediye Başmanı Sofya Alağaş dün cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak atandığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Siirt Belediyesini DEM Partili Sofya Alağaş kazanmıştı. Alağaş'ın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında dün yargılandığı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Görevden alınan Alağaş'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi. Kararın ardından DEM Partililer belediye önünde toplandı. Belediye binasına kayyum kararı sonrası Türk bayrağı asıldı.

VALİ KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Dr. Kemal Kızılkaya, 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladıktan sonra noterlik belgesi aldı. Hukuk Uyuşmazlıkları alanında "Uzman Arabuluculuk" unvanına erişti.

Eğitimine yurtdışında devam eden Kızılkaya, İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil öğrendi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında, doktorasını ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

KEMAL KIZILKAYA'NIN KAMU GÖREVLERİ

1999 yılında Nevşehir Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde göreve başlayan Kemal Kızılkaya, daha sonra sırasıyla;

2002-2002: Kırıkkale Balışeyh Kaymakamlığı,

2002-2004: Kars Akyaka Kaymakamlığı,

2004-2007: Mardin Vali Yardımcılığı,

2007-2010: Kastamonu Araç Kaymakamlığı,

2010-2013: Konya Cihanbeyli Kaymakamlığı,

2013-2016: Çanakkale Bayramiç Kaymakamlığı,

2016-2021: İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı,

2021: İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı,

2021-2023: Bilecik Valiliği görevlerinde bulundu.

AĞUSTOS 2023'TEN BERİ SİİRT VALİSİ'YDİ

"10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi" ile Siirt Valisi olarak görevlendirilen Kızılkaya 19 Ocak 2025'te Siirt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.