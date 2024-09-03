Son dakika | Silah kaçakçıları 'mercek' atında! Bin 878 şüpheli yakalandı

03 Eylül 2024 08:28 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 08:45

Türkiye'nin yasa dışı silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah kullananlarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Mercek-24 adı verilen son operasyonla bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bin 975 silah ele geçirildiğini bildirdi.

İŞTE İL İL SİLAH OPERASYONU

Operasyona ilişkin kapsamlı bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre operasyonda; jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 975'i ruhsatsız tabanca, 410'u kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33'ü uzun namlulu tüfek, 558'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere bin 975 silah ele geçirildi.

Yerlikaya açıklamasında ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini belirterek il il operasyon detaylarını da paylaştı: