Son dakika | Şile Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltında

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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