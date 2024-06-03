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Son dakika! Silivri'de fabrika yangını: Ekipler olay yerine sevk edildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:13

İstanbul Silivri'de bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri’de bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika! Silivri'de fabrika yangını: Ekipler olay yerine sevk edildi - 1. Resim

 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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