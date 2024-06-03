Son dakika! Silivri'de fabrika yangını: Ekipler olay yerine sevk edildi

03 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:13

Silivri’de bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...