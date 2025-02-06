Son dakika | Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme: Tahliyesine karar verildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Şubat 2025 16:09 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:29

Son dakika haberi: Ankara'da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş ile ilgili devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklardan dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara'da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme; tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikleti süren Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. çarptırdı. Müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" nedeniyle de her birine 13 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık Alper Atay "suçluyu kayırma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DAVADA YENİ GELİŞME Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İlgili Haberler Türkiye'de 2024 yılı böyle geçti: İşte gündemi sarsan olaylar MHP Müsavat Dervişoğlu'na Sinan Ateş üzerinden yüklendi: Ateşle oynama!