Son dakika | Sinan Ateş davasında beşinci gün! Yargılama sürüyor

05 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:34

Canlı Anlatım Özeti BEŞİNCİ DURUŞMA BUGÜN

DÖRDÜNCÜ DURUŞMADA NE OLDU?

ÜCÜNCÜ DURUŞMADA NE OLDU?

İKİNCİ DURUŞMADA NE OLDU?

İLK DURUŞMADA NE OLDU?

05.07.2024 08:20

BEŞİNCİ DURUŞMA BUGÜN

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti davasında bugün beşinci duruşma gerçekleştirilecek. Kritik sanıkların ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

05.07.2024 08:15

DÖRDÜNCÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması dün görüldü. Mahkemede Ayşe Ateş ifade verdi. Ateş ifadesinde; İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın isimlerini dile getirdi.

05.07.2024 08:10

ÜCÜNCÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Üçüncü duruşmada 22 sanığın savunası alındı. Duruşmanın başında mahkeme başkanı siyasilerin duruşma düzenini bozması durumunda bunun 'siyasi bir müdahale' olarak kabul edileceğini belirtmişti. Sanıklardan Doğukan Çep, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerine atıfta bulunarak "Buradayım” diye seslendi. Ayrıca tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Ziynettin Aktürk, Ateş'in arkadaşlarını suçladı. Aktürk, Ateş’in kafasına sıkılan merminin bu kişilerin silahından çıkmış olduğunu öne sürdü.

05.07.2024 08:05

İKİNCİ DURUŞMADA NE OLDU?

Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında; tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak kendini savundu.

05.07.2024 08:00

İLK DURUŞMADA NE OLDU?

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da görüldü. Duruşmayı siyasiler de takip ederken 22 sanık hakim karşısına çıktı. İlk gün görülen duruşmada 8 sanık savunma yaptı. Tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini aktardı. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum” dedi.

Yer: Ankara