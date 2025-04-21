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 | Onur Kaya

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi

Son dakika haberi: Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alınan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:25

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneden yeni bir açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden ve doktorlardan peş peşe açıklamalar geldi.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

İlk olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi devam etmektedir. Çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir."

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"UYUTMA SÜRESİ 10-40 GÜN OLABİLİR"

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise hastane önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başladı. Cerrahi müdahalede bir miktar kana olunca revizyon işlemi yapıldı. Sadece dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görüldü ve kapatıldı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik değerler takip altında. Hastamız nörolojik açıdan bizleri ciddi endişelendiriyor. Ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Sabırlı olalım, hep birlikte bekleyelim. Uyutma süresi 10 gün de olabilir 40 gün de olabilir. Bu hocalarımızla birlikte vereceğimiz bir karar."

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi

"KALPTE KISMİ İYİLEŞME VAR AMA YOLUMUZ UZUN"

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş da "Kalp açısından gidişat iyi diyebiliriz ama nörolojik açıdan belirsizlik sürüyor. Görüntüleme yapamıyoruz. Kalp açısından kısmi bir iyileşme söz konusu. Göğsü tekrar açılmamak üzere kapattık. Tekrar bir ameliyat olmayacak. Aort damarında yeni bir yırtık ve kanama olmaz. Bypass'ı da çalışıyor, enfeksiyon bulgusu yok ve bu nedenle göğsünü kapattık. Bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Ancak günlük açıklamalar yapabilir. Önümüzde uzun bir yol var, bunu net söyleyebilirim" dedi.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama geldi
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