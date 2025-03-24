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 | Murat Makas

Son dakika | Kent Uzlaşısı soruşturmasında sıcak gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Azad Barış için yakalama kararı

Son dakika haberi: PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

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Son dakika | Kent Uzlaşısı soruşturmasında sıcak gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Azad Barış için yakalama kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 17:16

PKK terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma büyüdü. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AZAD BARIŞ İFADESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ifadesinde Azad Barış'la ilgili şunları söylemişti:

"Azad Barış'la tanıştığım yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey, bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimci ve toplumsal siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM Partili milletvekilleriyle bir araya gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz, muhtelif toplantılar yaptığımız şahıstır."

EKREM İMAMOĞLU İLE 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.İçişleri Bakanlığınca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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