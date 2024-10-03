Son dakika | Şişli Teşvikiye’de korkutan yangın: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

03 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:33

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor

İstanbul-Şişli Teşvikiye’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etmeye başladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...