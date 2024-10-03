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Son dakika | Şişli Teşvikiye’de korkutan yangın: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ekim 2024 10:32 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:33

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor

İstanbul-Şişli Teşvikiye’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Son dakika | Şişli Teşvikiye’de korkutan yangın: Ekipler alevlerle mücadele diyor - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etmeye başladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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