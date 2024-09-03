Son dakika | Şişli’de plazada yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:04
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de bir plazada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, etrafı yoğun duman kapladı.
İstanbul Şişli'de bir plazadan alevler yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, etrafı yoğun duman kapladı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı