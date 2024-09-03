Son dakika | Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

03 Eylül 2024 23:03 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 00:06

Son dakika haberine göre, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki İmranlı ilçesi yakınlarında saat 22.30 civarında otobüs kazası meydana geldi.

Erzincan yönüne doğru seyir halinde olan Yeşil Erciş firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI!

Olay yerine hızla İmranlı Arama Kurtarma Ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk değerlendirmelere göre, kazada 24 yolcunun yaralandığı bildirildi.

Haberin ayrıntıları geliyor...