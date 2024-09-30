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Son dakika | Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:36
Son dakika | Sivas&#039;ta deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı 

Son dakika haberi: Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. 

Son dakika haberine göre, Sivas​'ın Gürün​ ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında hissedildi. 

Saat 19.17'de meydana gelen deprem hakkında yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika | Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı  - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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