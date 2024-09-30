Son dakika | Sivas'ta deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:36
Son dakika haberi: Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Son dakika haberine göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında hissedildi.
Saat 19.17'de meydana gelen deprem hakkında yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com