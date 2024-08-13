Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Sivas'ta deprem oldu: AFAD verileri paylaştı

Son dakika | Sivas'ta deprem oldu: AFAD verileri paylaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:48
Son dakika | Sivas&#039;ta deprem oldu: AFAD verileri paylaştı

Son dakika haberi: Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaşırken deprem çevre illerde de hissedildi. İşte detaylar...

Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9,7 km altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...