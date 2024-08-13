Son dakika | Sivas'ta deprem oldu: AFAD verileri paylaştı

13 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:48

Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9,7 km altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...