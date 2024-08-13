Son dakika | Sivas'ta deprem oldu: AFAD verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:48
Son dakika haberi: Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaşırken deprem çevre illerde de hissedildi. İşte detaylar...
Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9,7 km altında gerçekleşirken çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com