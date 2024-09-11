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Son dakika | Sivas'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 22:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:49
Son dakika | Sivas&#039;ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika haberine göre, Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. Depremin ardından yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken olumsuz ihbar ise bildirilmedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe11 Eylül 2024 22:43

Bu kadar küçük bir deprem endişelenmemize gerek yok canım Sivaslılar güçlü bir ruha sahipler

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