Son dakika | Sivas'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 22:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:49
Son dakika haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgilere göre 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. Depremin ardından yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken olumsuz ihbar ise bildirilmedi.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu kadar küçük bir deprem endişelenmemize gerek yok canım Sivaslılar güçlü bir ruha sahipler