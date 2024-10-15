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Son dakika| Sivas'ta korkutan deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:31
Son dakika| Sivas&#039;ta korkutan deprem: AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

 AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas​'ın Gürün​ ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi. 

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı ile ilgili herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi . 

Kaynak: Tgrthaber.com
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