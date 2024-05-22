Son dakika! Suç örgütü elebaşı Barış Boyun yakalandı

22 May 2024 11:44 - Güncelleme : 22 May 2024 12:25

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonla ilgili "İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı." dedi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütü hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari 'Barış Boyun organize suç örgütüne' yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya’da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

İTALYAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

İtalyan Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.