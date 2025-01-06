Son dakika | Sultangazi'de korkunç olay: Şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı

06 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:31

Son dakika haberi: İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Polislerin durdurduğu şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. Cesedin eşi tarafından öldürülen bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Bir cinayet olayı daha! Husumetlisini herkesin gözü önünde öldürdü

Bir cinayet olayı daha! Husumetlisini herkesin gözü önünde öldürdü

İstanbul'da akşam saatlerinde korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. Eyüpsultan​'da tartıştığı eşini öldüren şahıs, cesedi arabasına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini ormanlık alana ya da göle atmayı planlayan zanlı, polis ekipleri tarafından Sultangazi​'de durduruldu. Arabada arama yapan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı.

KAVGA SONRASI EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çılgına dönen adam iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldürdü.

KATİLDEN KAN DONDURAN PLAN

Daha sonra cesetten kurtulmak için plan yapan Engin Çelik, harekete geçti. Cesedi otomobilinin bagajına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

'DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi.

BAGAJDAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin bagajından kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.