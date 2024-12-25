Son dakika | Suriye ve Irak'ta PKK operasyonu: 21 terörist etkisiz hale getirildi

25 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:38

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek."

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