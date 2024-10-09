Son dakika | Suriye'de PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü

09 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:27

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye​'de PKK'ya bir darbe daha indirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRİSTLERE KARŞI OPERASYONLARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG​'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"