Son dakika | Suriye'de PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de PKK'ya bir darbe daha indirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"TERÖRİSTLERE KARŞI OPERASYONLARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"