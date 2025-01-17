Son dakika | Suriye'de PKK/YGP'ye büyük darbe! Mehmetçik 29 teröristi daha listeden sildi

17 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:02

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye​'deki muhalif devrim sonrası, ülkenin kuzeyine sığınan teröristlerin hain planını boşa çıkardı. Mehmetçik bölgede saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 29 teröristi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

"KAÇACAK YER YOK"

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.