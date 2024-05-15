Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 10:17 - Güncelleme : 15 May 2024 10:25
Son dakika haberi... İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Eminönü semtindeki Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çarşı içindeki Pandelli isimli restoranda çıktığı iddia edilirken, ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber