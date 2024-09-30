Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa tartışmalarıyla ilgili konuştu: Lüzumsuz zaman kaybı

30 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:31

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Kurtulmuş, "İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre TBMM​ Başkanı Numan Kurtulmuş​, Meclis’te “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başlıkları:

Anayasanın içeriği ile ilgili hiçbir tartışma içerisinde olmadık. Kapsayıcı bir anayasa​ üzerinde durduk. İlk 4 madde konusunda partilerimizin tamamına yakını herhangi bir sorun yaşamıyor. İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ anayasa yapma yetkisi ve gücüne sahiptir. Böyle bir yetkisi yok diyenler demokrasiyi benimsememiş kişilerdir. Türkiye'de sadece bir kaç partinin değil, tüm toplumun anayasası olarak kabul edilecek bir çalışma yapmalıyız.

"Meclis Başkanının elinde bir anayasa hazırlığı var ve partilere empoze ediyor" tutumu yanlıştır. Biz bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinden kendimizi sorumlu tutuyoruz.

Yeni bir iç tüzük çalışmasının da TBMM'de tekrar gündeme gelmesini tahmin ediyorum.