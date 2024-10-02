Son dakika | TBMM, Orta Doğu'daki gerilim sebebiyle toplanma kararı aldı

02 Ekim 2024 20:10 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 20:50

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki diğer gelişmeleri değerlendirmek amacıyla önümüzdeki hafta toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis üyelerine konu hakkında bilgilendirme yapacak.

Son dakika haberine göre, TBMM​ Orta Doğu​'da artan gerilim​ sebebiyle toplanma kararı aldı. Yeni yasama yılına bu hafta başlayan TBMM'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmelere dikkat çekerek "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olabilir" uyarısında bulunmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından, artan bölgesel gerilimler nedeniyle TBMM olağanüstü toplantı kararı aldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşeceklerini açıkladı.

ABDULLAH GÜLER'DEN TGRT HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Oturumun kapalı veya açık yapılıp yapılmayacağı konusunda Genel Kurul'un karar vereceğini söyleyen Güler şunları söyledi:

"Meclis tüzüğümüz gereğince, 59. madde kapsamı çerçevesinde TBMM'nin olağanüstü durumlarda bilgilendirilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın talebi doğrultusunda ve ilgili bakanların talepte bulunması gerekiyor. Meclis Başkanlığımıza ulaştıktan sonraki aşamada önümüzdeki hafta toplantı planlanıyor.

Bölgede sıcak savaş ve kriz devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşeceğiz. Şu aşamada neler yapılabilir, ne gibi durum arz ediyor? İnşallah önümüzdeki haftalarda Meclisimiz bilgilendirilmesi için harekete geçeceğiz. Meclis Başkanlığı'na talep ulaştıktan sonra Genel Kurul'un vereceği kararla, toplantının açık veya kapalı yapılıp yapılmayacağı netleşecek."