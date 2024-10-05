Son dakika | TBMM yapay zekaya karşı harekete geçti: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Ekim 2024 00:10 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:22

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yapay zeka kazanımları ve risklerine yönelik araştırma yapılması için TBMM'de komisyon kurulacak. Yeni çağın önemli gündemi yapay zekanın Türkiye'deki etkileri ele alınacak.

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Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması yapılacak.



Karar Resmi Gazete'de böyle yayımlandı: "Yapay Zekanın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay zeka Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir"