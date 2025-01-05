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Son dakika | Tekirdağ açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:42
Son dakika | Tekirdağ açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 3,6 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nin açıkladığı verilere göre deprem yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşti.

Sarsıntı saat 18.00'da gerçekleşti. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem Marmara Adası'ndan da hissedildi.

Son dakika | Tekirdağ açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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