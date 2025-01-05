Son dakika | Tekirdağ açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:42
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 3,6 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem yerin 3.6 kilometre altında gerçekleşti.
Sarsıntı saat 18.00'da gerçekleşti. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem Marmara Adası'ndan da hissedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com