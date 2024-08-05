Son dakika! Tekirdağ'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 00:44 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 01:11
Son dakika deprem haberi. Tekirdağ Süleymanpaşa açıkları merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medyadan duyurdu.
Tekirdağ'ın Yeniköy, Süleymanpaşa açıkları merkez üssü olan depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Uluslararası deprem ajanslarına göre 00.34'te kaydedilen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Depremin verilerine ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin derinliği 5.1 olarak kayıtlara geçti. Olumsuz bir durum bildirimi yapılmayan sarsıntı AFAD verilerine göre yerin 14 kilometre derininde gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com