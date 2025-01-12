Son dakika | Tekirdağ'da villada vahşet! Eşini ve kızını öldüren baba intihara kalkıştı

12 Ocak 2025 14:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:40

Son dakika haberi: Tekirdağ Marmaraereğlisi'ndeki bir villada katliam yaşandı. Evden silah sesleri geldiği ihbarı sonrası olay yerine giden ekipler, içeride 3 kişiyi kanlar içerisinde buldu. Korkunç olayda anne ve kızının öldüğü, babanın ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre günün en acı haberi Tekirdağ'dan geldi. Marmaraeğrelisi ilçesindeki bir villada katliam yaşandı. Kan donduran olayda anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

3 KİŞİ KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Ekol TV'nin aktardığı habere göre olay, Marmaraereğlisi​'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLE KATLİAMI ÇIKTI

İddiaya göre, ağır yaralı şahsın birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.