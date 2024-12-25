Son dakika | TEM'de okul servisi devrildi: Yaralılar var

25 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:12

Son dakika haberi: Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Seyrantepe'de TEM otoyolunda öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. Kaza sonucu çok sayıda öğrencinin yaralandığını öğrenildi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Şüheda Kıroğlu'nun aktardığı bilgilere göre kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Süratle seyreden hafif ticari araç, kontrolden çıkıp öğrencileri taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Biri şoför, biri hostes, 14'ü de öğrenci olmak üzere 16 kişinin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yan yatan servis aracı çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kazanın ardından olay yerindeki bir görgü tanığı yaşanan kazayı şu sözlerle anlattı:

"Bir araba sıkıştırıyor. O da sağa geçeyim derken direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve araba yan yatıyor. Servis aracındaki hostes yaralı, ekipler müdahale ediyor ama çocuklarda ciddi bir şey yok" dedi.