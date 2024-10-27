Son dakika | Terör hedefleri tek tek vuruluyor! MSB duyurdu: Hendeklere gömmeye devam
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:13
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından MSB terör hedeflerini bir bir vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Kaynak: tgrthaber.com