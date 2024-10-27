Son dakika | Terör hedefleri tek tek vuruluyor! MSB duyurdu: Hendeklere gömmeye devam

27 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:13

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından MSB terör hedeflerini bir bir vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı​, Suriye​'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG​'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."