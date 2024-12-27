Son dakika | Terör kaynağında yok edilmeye devam ediyor! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:58
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı