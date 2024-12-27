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Son dakika | Terör kaynağında yok edilmeye devam ediyor! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:58
Son dakika | Terör kaynağında yok edilmeye devam ediyor! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri​, milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk​ ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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