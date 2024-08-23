Son dakika | Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu!

23 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:58

Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek

Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Son dakika haberine göre, 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu dağılma noktasına gelen örgüt mensupları fırsatını bulup Türk adaletine teslim olmaya çalışıyor.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU, ADALETE TESLİM OLMAKTIR!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristin Habur Sınır Karakoluna teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.

PKK'YA AĞIR DARBE

MSB gün içerinde de Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıklamıştı.