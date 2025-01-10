Son dakika | Terör örgütüne ağır darbe! 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi

10 Ocak 2025 10:58 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:11

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı​ bölgesinde ve Suriye​'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!