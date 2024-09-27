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Son dakika | Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 22 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:53
Son dakika | Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 22 PKK&#039;lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı​, Irak​ ve Suriye​'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE 

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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Alev27 Eylül 2024 12:56

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