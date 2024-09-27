Son dakika | Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 22 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Güvenlik güçlerimiz her zaman en iyi şekilde çalışıyor olmalı