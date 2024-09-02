Son dakika | Terör örgütüne Gürz-12 darbesi! Cephane ve mühimmatlar imha edildi

02 Eylül 2024 07:58 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:24

Son dakika haberine göre, Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik “GÜRZ-12” operasyonu başlatıldı.

YÜZLERCE EL BOMBASI BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu;

753 adet El Bombası,

1000 adet El Bombası Fünyesi,

2000 adet Elektrikli Fünye,

11 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği,

3 adet RPG-7 Roketatar,

2 adet PKM Makinalı Tüfek,

1 adet 60 mm’lik Havan,

2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

"İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"

Bakahn Yerlikaya, mesajının son bölümünde ise vatandaşlara seslenerek "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.