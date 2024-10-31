Son dakika | MSB'den F-16 Blok-70 tedariği açıklaması: İmzalar atıldı

31 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:11

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını bildirdi. Öte yandan, F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmelerin yürürlüğe girdiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı​, son bir haftada Suriye​ ve Irak’ın kuzeyinde toplam 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını bildirdi. Mili Savunma Bakanlığı kaynakları da gündemdeki savunma ve güvenlik konularına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MSB kaynakları sorulara şu cevapları verdi:

DİYARBAKIR’A ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER​ UÇAĞI

“29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.

EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUM

Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.

ÖRTÜLÜ VE ÖRTÜSÜZ AMBARGOLARIN KISMEN KALKMASI

Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir.

SURİYE KUZEYİNDEKİ ÜS BÖLGELERİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR

Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok.

ŞIRNAK’TA MEYDANA GELEN KAZA

Yola dökülen yakıt dolayısıyla Kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok.

198 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2.419 (Irak 1.256 / Suriye:1.163) teröristi etkisiz hâle getirildi. Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak​ ve Suriye’nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

86 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86’ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir."