Son dakika | THY uçağı türbülansa girdi: 6 kişi yaralandı

05 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:21

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçak türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı. Olay sonrası THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

THY'de bilet fiyatları al yakıyor! Bu zamana kadarki en pahalı uçak bileti o ülkeye: Tam 235 bin TL

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THY’nin TK-24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak inişe 2 saat kala türbülansa girdi. Uçakta bulunan 214 yolcu büyük panik yaşadı.

Yüreklerin ağza geldiği olayda 4’ün yolcu 2’si kabin görevlisi olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Türbülansa giren uçak yerel saatle 18.01’de Taipei Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

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Olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir"