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Son dakika | THY ve Pegasus 1 Kasım'a kadar olan İran uçuşlarını iptal etti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 00:00
Son dakika | THY ve Pegasus 1 Kasım&#039;a kadar olan İran uçuşlarını iptal etti

Son dakika haberi: THY ve Pegasus misilleme saldırısı ihtimaline karşın İran'a olan uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti!

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları​ (THY) ve Pegasus​, İsrail'in İran​'a yönelik saldırı ihtimali sebebiyle İran'a 1 Kasım'a kadar olan tüm uçuşlarını iptal etti.

Haberin ayrıntıları geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com
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