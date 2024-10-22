Son dakika | THY ve Pegasus 1 Kasım'a kadar olan İran uçuşlarını iptal etti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 00:00
Son dakika haberi: THY ve Pegasus misilleme saldırısı ihtimaline karşın İran'a olan uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti!
Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali sebebiyle İran'a 1 Kasım'a kadar olan tüm uçuşlarını iptal etti.
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Kaynak: tgrthaber.com