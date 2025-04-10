Son dakika! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Soın dakika haberi: Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Polis ekipleri, her iki gazetecinin de evinde arama yapıyor.

Son dakika haberine göre Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazetecinin "tehdit ve şantaj" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

EVLERİ ARANDI

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınma sebepleri arasında şüphelilerin delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimali gösteriliyor. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı belirtildi. Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltı süresinin 24 saat olduğu ancak bu sürenin savcılık kararıyla uzatılabileceği belirtiliyor.

Detaylar geliyor