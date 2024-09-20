Son dakika | Tokat güne depremle uyandı! Kandilli verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 07:40
Son dakika: Tokat'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre kent sakinleri saat 07.14'te güne sarsıntıyla uyandılar. Sulusaray merkezli 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk veriler açıklandı.
Tokat'ta saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Sulusaray merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem sonrası olumsuz durum bildirilmedi.
Kaynak: tgrthaber.com