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Son dakika | Tokat güne depremle uyandı! Kandilli verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 07:40
Son dakika | Tokat güne depremle uyandı! Kandilli verileri açıkladı

Son dakika: Tokat'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre kent sakinleri saat 07.14'te güne sarsıntıyla uyandılar. Sulusaray merkezli 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk veriler açıklandı.

Tokat​'ta saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde sarsıntı​ meydana geldi. Sulusaray​ merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem​ sonrası olumsuz durum bildirilmedi.

Son dakika | Tokat güne depremle uyandı! Kandilli verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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