Son dakika | Tokat'a ateş düştü: Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu

08 Eylül 2024 20:39 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:41

Son dakika: Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'ten acı haber geldi. Tokatlı Onbaşı Kızılateş'in şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Tokat doğumlu 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Tunceli'de görevde olan Kızılateş askeri araç kazasında yaşamını yitirdi. Şehidimizin acı haberi Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde tıkama görevinde Ejder Yalçın idaresindeki askeri araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş(27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.