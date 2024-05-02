Son dakika! Tokat'ta deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

02 May 2024 09:16 - Güncelleme : 02 May 2024 09:23

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe depremlerle sarsılan Tokat, bugün sabahın erken saatlerinde bir kez daha sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 3,3 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Tokat, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...