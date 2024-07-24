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Son dakika! Tokat'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:37
Son dakika! Tokat&#039;ta deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme dair ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Tokat Sulusaray merkezli saat 23.20'de deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 km olarak kayıtlara geçti. Depreme ilişkin henüz bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.

Son dakika! Tokat'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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