Son dakika! Tokat'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:37
Tokat Sulusaray'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme dair ilk açıklama AFAD'dan geldi.
Tokat Sulusaray merkezli saat 23.20'de deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 km olarak kayıtlara geçti. Depreme ilişkin henüz bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com