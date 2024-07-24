Son dakika! Tokat'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

24 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:37

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Tokat Sulusaray merkezli saat 23.20'de deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 km olarak kayıtlara geçti. Depreme ilişkin henüz bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...