Son dakika | Tokat'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 23:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:26
Son dakika haberine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan bir deprem oldu. Son depremlere ilişkin verileri geçen Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Sorgun bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: tgrthaber.com