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Son dakika | Tokat'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 23:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:26
Son dakika | Tokat&#039;ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden ilk açıklama geldi

Son dakika haberine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan bir deprem oldu. Son depremlere ilişkin verileri geçen Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu.

Tokat​'ın Niksar​ ilçesine bağlı Sorgun​ bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 

Son dakika | Tokat'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama geldi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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