Son dakika | Tokat'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama geldi

29 Aralık 2024 23:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 23:26

Son dakika haberine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan bir deprem oldu. Son depremlere ilişkin verileri geçen Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu.

Tokat​'ın Niksar​ ilçesine bağlı Sorgun​ bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.