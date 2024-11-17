Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | Trafik kazasına müdahaleye giden polislerden acı haber! İki polis tırın altında kaldı: Şehidimiz var

Son Dakika | Trafik kazasına müdahaleye giden polislerden acı haber! İki polis tırın altında kaldı: Şehidimiz var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:25

Son dakika:  Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki trafik kazasına müdahaleye giden trafik polisi ekiplerine tır çarptı. Saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarma çalışmalarında ekipler zamanla yarıştı. Bir polisin şehit haberi geldi

Malatya-Adıyaman karayolu​ üzerinde meydana gelen kazadan acı haber geldi. Saman balyası yüklü tırın çarpması sonucu iki polis tırın altında kaldı. Bir polisin şehit olduğu haberi geldi.

Son Dakika | Trafik kazasına müdahaleye giden polislerden acı haber! İki polis tırın altında kaldı - 1. Resim

KAZAYA MÜDAHALE SIRASINDA TIR​ ÇARPTI

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza​ sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü. 

1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
malatyaadıyamankarayolukazatır

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...