Son Dakika | Trafik kazasına müdahaleye giden polislerden acı haber! İki polis tırın altında kaldı: Şehidimiz var

17 Kasım 2024 19:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:25

Son dakika: Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki trafik kazasına müdahaleye giden trafik polisi ekiplerine tır çarptı. Saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarma çalışmalarında ekipler zamanla yarıştı. Bir polisin şehit haberi geldi

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Malatya-Adıyaman karayolu​ üzerinde meydana gelen kazadan acı haber geldi. Saman balyası yüklü tırın çarpması sonucu iki polis tırın altında kaldı. Bir polisin şehit olduğu haberi geldi.

KAZAYA MÜDAHALE SIRASINDA TIR​ ÇARPTI

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza​ sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.

1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.