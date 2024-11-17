Son Dakika | Trafik kazasına müdahaleye giden polislerden acı haber! İki polis tırın altında kaldı: Şehidimiz var
Son dakika: Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki trafik kazasına müdahaleye giden trafik polisi ekiplerine tır çarptı. Saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarma çalışmalarında ekipler zamanla yarıştı. Bir polisin şehit haberi geldi
Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde meydana gelen kazadan acı haber geldi. Saman balyası yüklü tırın çarpması sonucu iki polis tırın altında kaldı. Bir polisin şehit olduğu haberi geldi.
KAZAYA MÜDAHALE SIRASINDA TIR ÇARPTI
Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü.
1 saat süren çalışmaları sonucu tırın altında kalan 1 polis memuru yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memurunun ise şehit olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.