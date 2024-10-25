Son dakika | TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine bomba yağdırdı: 34 hedef imha edildi

25 Ekim 2024 01:21 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 01:40

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Terör örgütü hedeflerinden 34'ü imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak​'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yapılan harekatı 'Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam!' notu ile böyle duyurdu:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk​, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekatı icra edilmiş icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir."