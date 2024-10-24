Son dakika | TSK, Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerini vurmaya başladı! 32 nokta yerle bir edildi

24 Ekim 2024 00:01 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 00:20

Son dakika haberi: Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası TSK'dan PKK'ya misilleme geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ta PKK hedefleri vurmaya başladı. Düzenlenen hava harekatında 32 hedef imha edildi.

Son dakika haberine göre, güvenlik kaynakların Suriye​ ve Irak​'ta bulunan PKK​ hedeflerine yönelik atışlara başlandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 32 PKK hedefinin imha edildiği ifade edilirken operasyonlarda milli mühimmatlar kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK 23 Ekim 2024 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik kapsamlı bir hava harekâtı gerçekleştirdi. Harekâtın, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla icra edildiği belirtildi.

32 HEDEF​ YERLE BİR EDİLDİ!

Operasyon kapsamında teröristlere ait 32 hedefin başarıyla imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekâtta, yerli ve millî mühimmatların şekilde kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede azim ve kararlılıkla hareket ettiğini, tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların süreceğini belirtti. Ayrıca, harekât sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.