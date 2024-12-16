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Son dakika | Tunceli'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 07:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:39
Son dakika | Tunceli&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Tunceli'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye' beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Erzurum'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı haberi de Tunceli​'den geldi. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Tunceli'de saat 07.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.9 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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