Son dakika | Tunceli'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:25
Son dakika haberi: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem oldu.
OLUMSUZ İHBAR YOK!
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum ihbar edilmedi.
AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer: Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
Kaynak: tgrthaber.com