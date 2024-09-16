Son dakika | Tunceli'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

16 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:25

Son dakika haberi: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Tunceli'nin Pülümür​ ilçesinde deprem​ oldu.

OLUMSUZ İHBAR YOK!

Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum ihbar edilmedi.

AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Pülümür (Tunceli)

Tarih:2024-09-16

Saat:16:44:45 TSİ

Enlem:39.46528 N

Boylam:39.97306 E

Derinlik:7 km